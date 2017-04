Trump sgancia MOAB, Di Battista: ma Afghanistan non era quasi "pacificato"?

Alessandro Di Battista del MoVimento 5 Stelle commenta lo sgancio sull'Afghanistan della GBU-43 Massive Ordnance Air Blast bomb, ribattezzata anche la "madre di tutte le bombe" dall'acronimo inglese MOAB.

Da quando sono entrato in Parlamento ho chiesto più e più volte il ritiro del nostro contingente dall'Afghanistan. La guerra in Afghanistan è la guerra più lunga dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi. Sono morti militari italiani (oltre che decine di migliaia di civili afgani) e ci è costata oltre 5 miliardi di euro. Ogni qual volta abbiamo votato sulle missioni internazionali ci è stato detto che l'Afghanistan era un Paese ormai quasi 'pacificato' e che l'Italia si avvicinava alla fine della sua missione. Ma poi che succede? Che sganciano la bomba più potente dopo l'atomica" dichiara su Facebook Alessandro Di Battista, deputato del MoVimento 5 Stelle, commentando lo sgancio ieri sera della GBU-43 Massive Ordnance Air Blast bomb, ribattezzata anche la "madre di tutte le bombe" dall'acronimo inglese MOAB.



"Donald Trump è stato criticato da più parti nelle prime settimane della sua presidenza. Poi sono bastate qualche dozzina di missili o una bomba devastatrice per renderlo simpatico ai guerrafondai di mezzo mondo come se il rispetto dipendesse da quante armi si è capaci di usare. - evidenzia il pentastellato - Per qualcuno parlare di Pace e mondialità significa parlare di utopia. Ma senza utopia saremmo tutti morti da un pezzo".