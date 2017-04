Strage Primavalle e M5S, Di Battista: spero smentita ufficiale di Virgilio Mattei

Alessandro Di Battista del M5S commenta l'intervista di Giampaolo Mattei, fratello di Stefano e Virgilio Mattei, vittime della strage di Primavalle.

"Continua l'attacco diffamatorio nei confronti del M5S. Stamattina il settimanale 'Oggi' intervista Giampaolo Mattei, fratello di Stefano e Virgilio Mattei, assassinati il 16 aprile 1973. Il settimanale gli attribuisce una frase: 'L'assassino di mio fratello lavora per il M5S'", riferisce su Facebook Alessandro Di Battista, in merito alla presunta vicinanza tra il responsabile della strage di Primavalle Achille Lollo ed il MoVimento 5 Stelle.



"Ho appena parlato con Giampaolo, ci ho parlato anche a novembre scorso quando questa menzogna era stata pubblicata per la prima volta. Gli ho sempre espresso la piena solidarietà (e mai le scuse, perché non avevo nulla di cui scusarmi) di tutto il M5S che reputa quell'episodio, ripeto, un vero e proprio atto terroristico e criminale! Lui mi ha detto di non aver mai pronunciato queste parole. Io gli credo. Spero che le smentisca ufficialmente", precisa il pentastellato.



"Ma lasciatemi dire che è veramente squallido 'sfruttare' questa tragedia immane per colpire una forza politica o la mia persona. - aggiunge Di Battista - Questo che leggete sotto è il post che pubblicai a novembre, quando qualcuno provò a costruire artificiosamente questo attacco. Dopo circa sei mesi, ci risiamo. In ogni caso, colgo l'occasione per invitare le autorità competenti a fare chiarezza totale su quella che ritengo sia stata una delle pagine più buie della nostra Repubblica".