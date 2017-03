Russia finanzia M5S? Di Battista: a interferire su elezioni è sistema mediatico

Alessandro Di Battista commenta le indiscrezioni pubblicate su La Stampa in merito a presunti finanziamenti del MoVimento 5 Stelle da parte della Russia.

"Oggi 'La Stampa' di Torino pubblica l'ennesimo pezzo strampalato su pericolosi legami 'Russia-M5S' che avrebbero l'obiettivo, secondo fantomatiche fonti governative USA non citate, di 'destabilizzare l'Unione Europea'", commenta su Facebook Alessandro Di Battista.



"Sono mesi che una parte del sistema mediatico insiste con queste stupidaggini. - chiarisce il pentastellato - Pensate qualcuno scrisse persino che Putin mi aveva finanziato il tour estivo sul NO al referendum costituzionale, un tour che costò in totale, meno di 1000 euro! Ce lo vedete Putin che mi manda 300 euro per la benzina?".



"Tuttavia il dramma non sta tanto nelle loro menzogne quanto nel fatto che una battaglia sacrosanta che il M5S sta conducendo da anni, ovvero quella per l'abolizione delle sanzioni alla Russia che colpiscono soprattutto le nostre imprese, debba essere letta, per esempio da 'La Stampa' di Torino, in un atteggiamento filo-Putin. - specifica - Il M5S, lo diciamo ancora una volta, non è filo-russo né filo-americano. E' 'filo-italiano' e oggi cancellare le sanzioni alla Federazione Russa e spingere per una collaborazione maggiore tra le intelligence della Russia degli USA e dei paesi UE in chiave anti-terrorismo significa fare gli interessi del nostro Paese".



"Se 'La Stampa' vuole continuare con questi pezzi costruiti sul nulla lo faccia pure. - conclude Di Battista - Tuttavia a me sembra che chi stia davvero provando ad interferire sulle future elezioni in Italia - perché teme il M5S al governo - sia proprio il sistema mediatico (salvo eccezioni) che ogni giorno inventa notizie o scrive menzogne alle quali, per fortuna, ormai non crede più nessuno!".