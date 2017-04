Renzi nel 2015 su Alitalia: ora decolla davvero. Di Battista: a volare via sia PD

Alessandro Di Battista del M5S ricorda le parole di Matteo Renzi nel 2015 su Alitalia.

"Vorrei chiedervi: allacciatevi le cinture perché qui stiamo decollando davvero. Piaccia o non piaccia. Ci sono le polemiche fuori tutti i giorni. Ci dicono: dovete fermarvi, rallentare. Noi stiamo rimettendo il Paese a correre come deve correre perché l'Italia ha bisogno di non fermarsi. Lo facciamo cercando di costituire oggi l'opportunità per i nostri figli e per il nostro Paese. Allo stesso modo voi allacciatevi le cinture. Alitalia decolla e decolla per nuove destinazioni. Da oggi Seul benissimo, non basta, sempre di più certo. Ma il decollo di Alitalia è il decollo dell'Italia e il decollo dell'Italia è il decollo di Alitalia. Lasciatemelo dire, se vola Alitalia, viva l'Italia!" diceva Matteo Renzi davanti ai dipendenti Alitalia, il 4 giugno 2015, come ricorda su Facebook Alessandro Di Battista del MoVimento 5 Stelle.



"Lasciatemelo dire, - conclude quindi il pentastellato - se vola (via, lontano) il PD, vola l'Italia!".