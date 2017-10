Napolitano: Gentiloni ha subito forti pressioni. M5S: fuori i nomi

Alessandro Di Battista del M5S chiede a Giorgio Napolitano di fare i nomi di chi ha fatto "pressioni" su Paolo Gentiloni riguardo il voto di fiducia sulla legge elettorale.

"Giorgio Napolitano in aula al Senato rispetto alla vergogna della legge elettorale dei nominati ha appena detto: 'Gentiloni ha subito forti pressioni'" sottolinea su Facebook Alessandro Di Battista, deputato del MoVimento 5 Stelle.

"Troppo comodo e vigliacco (come ha detto Paola Taverna) dire il peccato e non il peccatore. - precisa quindi il pentastellato - Napolitano se ha un minimo di dignità ci dica chi ha fatto queste pressioni sul Presidente del Consiglio per imporre la fiducia e distruggere la democrazia in questo Paese. Dopo 64 anni in Parlamento un briciolo di coraggio sarebbe un obbligo Presidente Napolitano!".