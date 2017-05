M5S, Di Battista: immigrazione clandestina è finanziamento pubblico alla politica

Alessandro Di Battista del M5S commenta l'inchiesta che ha sgominato la cosca di 'ndrangheta facente capo alla famiglia Arena.

"Il centro di accoglienza per migranti più grande del sud d'Italia è in mano alla 'ndrangheta. Io voglio ringraziare il Procuratore Nicola Gratteri per l'eccellente lavoro che fa da anni contro il crimine organizzato. Oggi è stato sgominato il clan Arena di Isola di Capo Rizzuto che, tramite alcuni suoi uomini, gestiva il centro per immigrati" scrive su Facebook Alessandro Di Battista, esponente del MoVimento 5 Stelle.



"L'immigrazione clandestina è un business incredibile. Lo dico da mesi, è diventata una nuova forma di finanziamento pubblico alla politica, quella politica che, in alcuni territori, va a braccetto con il crimine organizzato. - denuncia il pentastellato - Capite perché non si vuole fare trasparenza su questo business. Perché porta soldi a qualche soggetto che ripaga con pacchetti di voti".