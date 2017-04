M5S, Di Battista al derby Coppa Italia? Fake news, querelo Messaggero

Alessandro Di Battista del MoVimento 5 Stelle chiarisce di non essere mai andato a vedere il derby di Coppa Italia, annunciano querele per Il Messaggero.

"Secondo Il Messaggero di Caltagirone martedì sera io sarei andato allo stadio a vedere il derby. E pubblicano anche una foto. Peccato che quella foto sia stata scattata almeno 2 anni e mezzo fa e peccato che la sera della partita ero in diretta su La7 a DiMartedì (Floris e milioni di italiani sono testimoni)", rivela su Facebook Alessandro Di Battista, commentando quella che lui chiama la fake news del quotidiano della Capitale.



"Martedì sera sono uscito dalla Camera intorno alle 20.45, ho preso un taxi per gli studi di La7 sulla Tiburtina dove, dalle 21.30 fino alle 22.30 sono stato intervistato in diretta da 3 giornalisti e ho portato avanti le nostre battaglie come faccio sempre in aula o tutti i fine settimana in piazza. - sottolinea l'esponente del MoVimento 5 Stelle - Potevano verificare questa 'soffiata' arrivata dal PD, non è questo un dovere dei giornalisti? Mi dite di querelare ma non lo farò. Non me ne frega nulla. Leggo i commenti sotto al loro articolo e mi basta questo oltre ai dati delle loro vendite. Mi dispiace solo per i bravi giornalisti che lavorano al Messaggero. Sono loro le principali vittime delle fake news che pubblica questo giornale, non certo io!".



Di Battista quindi specifica infine: "Allo stadio non vado ormai da un paio di anni ma quando andavo (ed ero già parlamentare) andavo in curva e mi pagavo ovviamente il biglietto di tasca mia. Sarebbe bello leggere un'inchiesta sui politici che usano le auto blu per andare a vedere la partita ed entrano gratis!".