Guidonia: con M5S al governo pacchetto anti-corruzione durissimo, dice Di Battista

Alessandro Di Battista del MoVimento 5 Stelle contro Matteo Renzi, commentando gli arresti a Guidonia.

"Esiste il favoloso mondo di 'Renzì', un mondo dove il 'bulletto' di Rignano ormai delira quotidianamente. Prova a spaventare gli italiani, stesso schema utilizzato dal suo modello di vita, Berlusconi, per le europee del 2014. E allora dice che dopo il referendum il paese è in balia del Movimento anche se lui ha fatto le nomine di Stato, lui ha messo il timbro sul governo fotocopia Gentiloni, lui ha spinto per il salvataggio delle banche (20 miliardi di soldi nostri messi a debito) tra cui MPS. Vedrete, adesso inizierà l'ennesima crociata di menzogne, riprenderà con le scie chimiche, con i complotti e con i vaccini. Sosterrà Urbi et Orbi che il M5S è contro i vaccini, la più grande sciocchezza del mondo" commenta su Facebook Alessandro Di Battista.



"Purtroppo per lui il Paese ormai lo conosce bene. - sottolinea - Le ha viste le inchieste che hanno travolto il suo partito, li ha notati i suoi comportamenti profondamente immorali, ha preso atto che gli unici 'rottamatori' sono stati i carabinieri che, negli anni del suo governo, hanno scoperchiato scandali su scandali. Gli italiani che vivono nel Paese reale e non nel favoloso mondo di 'Renzì' non ne possono più delle sue menzogne, della sua totale estraneità all'etica, della sua eterna arroganza".



"Nel Paese reale gli italiani lottano ogni giorno contro la povertà, contro il cancro del voto di scambio, contro la corruzione. Soltanto oggi a Guidonia, il terzo comune del Lazio per numero di abitanti, sono state arrestate 15 persone tra funzionari e imprenditori 'amici della politica'. Proprio a Guidonia, dove qualche mese fa, era stato già arrestato il sindaco. Le procure italiane, la finanza, i poliziotti e i carabinieri fanno un lavoro enorme e lo fanno nonostante gli strumenti che la politica (quella più corrotta d'Europa) gli ha messo a disposizione siano insufficienti" evidenzia il deputato del MoVimento 5 Stelle.



"Il M5S al governo approverà un pacchetto anti-corruzione durissimo. - assicura quindi Di Battista - Anche per questo, soprattutto per questo, molti politicanti ci vedono come un pericolo. Se Matteo Renzi non fosse quel Renzi che ha contribuito a distruggere il Paese gli diremmo: 'stai sereno, non essere ossessionato dal M5S, piuttosto dicci quel che vuoi fare'. Il problema è che quello che vuole fare l'ha già fatto e gli italiani l'hanno visto e gli hanno dato svariati avvisi di sfratto che lui - circondato da una schiera di leccapiedi e servitori che lo ossequiano quotidianamente - non vuole proprio vedere. Mentre lui continua ad occupare salotti TV per infangare il M5S noi continuiamo a stare in piazza a presentare la nostra idea di Paese".