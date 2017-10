Alessandra Amoroso: fake news chi usa mio nome per dieta miracolosa

Alessandra Amoroso rivela che su internet la sua immagine è stata associata ad una dieta miracolosa, chiarendo che tutte le informazioni contenute sono delle fake news.

"Sono molto arrabbiata e molto triste perché ho scoperto, tramite alcune segnalazioni, che su internet circola un articolo che accompagna la mia immagine (usata senza permesso) a notizie false e a informazioni dannose per la salute.

In questo articolo mi sono attribuite dichiarazioni riguardanti un mio presunto dimagrimento lampo avvenuto tramite un prodotto che io addirittura ora sembrerei pubblicizzare. Tutto questo è falso" denuncia su Facebook Alessandra Amoroso.



"Si tratta di persone in assoluta malafede! - chiarisce la cantante - Non sono legata nel modo più assoluto ai venditori di questo prodotto, anzi non ne sapevo nulla fino a ieri (9 ottobre, ndr)! Mi dissocio da tutto ciò e mi sta veramente a cuore ricordare che prima di tutto viene la salute, che non si scherza con questi argomenti, poiché esistono (e non a caso) professionisti seri e competenti, altro pozioni magiche e formule per perdere peso senza faticare!".



"Ripeto: mi sono state attribuite parole che non penso e non penserò mai. Non credete a niente di tutto ciò, per favore. - conclude Alessandra Amoroso - Sto già provvedendo a far rimuovere questi contenuti e se questo primo intervento non sarà sufficiente sarò costretta ad agire per vie legali".