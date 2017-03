Wi-Fi: sperimentazione 5G risultato importante per Bari, dice Losacco (PD)

Alberto Losacco del PD riflette sulla sperimentazione in Italia del 5G.

"Un risultato importante per la nostra città, un obiettivo che abbiamo perseguito nel costante confronto con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il sottosegretario Giacomelli che, in un convegno che organizzammo in città, ebbe modo di appurare di persona l'interesse e le potenzialità di Bari per la sperimentazione del 5G", dichiara in una nota Alberto Losacco, deputato del Partito Democratico, commentando la notizia dell'inserimento della città pugliese tra le cinque città italiane chiamate alla sperimentazione del 5G.



"Quella su Bari - spiega - sarà la sperimentazione più grande a livello nazionale dopo quella di Milano. Il 5G è una tecnologia di trasmissione non solo più veloce, ma anche in grado di abilitare servizi innovativi, in grado di collegare più dispositivi tra loro e di aprire la strada all'internet delle cose, quella che si prefigura come la prossima frontiera della rivoluzione digitale. Si tratta di un fatto importante per le aziende, le università, i centri di ricerca, le pubbliche amministrazioni che così potranno prendere parte al bando per essere coinvolte nella sperimentazione. Attraverso la nuova tecnologia, potranno sviluppare in anticipo servizi e prodotti di grande competitività".



"Su questo ha ragione il sottosegretario Giacomelli quando parla di grande opportunità in termini di non solo per i soggetti coinvolti, ma attraverso loro, per la crescita dell'intero sistema-paese. Importantissima allora l'individuazione di Bari tra le cinque città coinvolte. Un'occasione concreta di crescita e sviluppo, da sfruttare al meglio", conclude.