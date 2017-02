Depotenziamento sala controllo RFI Bari rischia 70 esuberi, dice Losacco (PD)

"Se le notizie relative al depotenziamento della sala di controllo RFI di Bari corrispondono a verità - illustra in un comunicato il deputato del Partito Democratico Alberto Losacco -, che cosa intende fare il ministero delle Infrastrutture al fine di assicurare la piena funzionalità di una sede strategica per la Puglia e il Paese, nonché il mantenimento del livelli occupazionali?".



"Dagli organi di stampa si apprende che RFI si appresterebbe a depotenziare la sala controllo traffico di Bari a seguito di una volontà aziendale di realizzare una nuova sala controllo traffico a Pescara. - spiega infatti il parlamentare - La SSC di Bari gestisce attualmente il controllo del traffico ferroviario lungo tutta la linea adriatica dal Salento fino a Rimini per oltre 1000 Km. La road map di depotenziamento della sede di Bari partirebbe dal prossimo mese di marzo con la perdita della supervisione lungo la Sulmona-Terni, per proseguire poi nei mesi successivi con la perdita del controllo lungo le linee Civitanova Porto D'Ascoli per completarsi nel 2018 con la sottrazione della Rimini-Termoli".



"Le organizzazioni sindacali sono molto preoccupate perché tale riorganizzazione inevitabilmente comporta ripercussioni negative anche sui livelli occupazionali. - avverte - Le modifiche di competenza sulle linee marchigiane comportano già un depotenziamento di 30 unità lavorative. A rischio complessivo vi sarebbero circa 70 posti di lavoro."