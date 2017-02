Cassano Murge: affrontare l'emergenza nel centro minori, dice Losacco (PD)

Alberto Losacco del PD dopo il seuquestro della Garante nazionale per l'Infanzia nel centro per minori di Cassano Murge.

"Affrontare l'emergenza dei minori del centro di Cassano Murge, considerate le tensioni che si registrano non solo nella struttura ma in maniera diffusa su tutto il territorio nazionale", chiede attraverso una nota Alberto Losacco, deputato del Partito Democratico.



"Nel centro per stranieri minori di Cassano Murge si è verificato un gravissimo episodio. - riassume - La Garante nazionale per l'Infanzia, Filomena Albano, è stata sequestrata per circa un'ora all'interno della struttura, e questo ha reso necessario l'intervento dei Carabinieri. La visita del Garante alla struttura rientrava nell'attività di monitoraggio di tutte le strutture nel Paese che accolgono migranti minorenni e aveva come obiettivo quello di verificare le condizioni degli ospiti".



"Nella struttura vi sono attualmente una trentina di ragazzi che arrivano da Gambia, Nigeria ed Egitto giunti nel mese di dicembre. - viene specificato - In assenza di alcun progetto, non vanno a scuola e risultano in attesa di una nuova destinazione. Una decina, tra i più esagitati, arrivano dalla Calabria dove per 11 mesi sono stati ospitati in un centro per adulti. Nei giorni scorsi all'interno della struttura si sono resi responsabili della distruzione di un locale".



"La situazione ha rischiato seriamente di degenerare e vi è preoccupazione rispetto al possibile ripresentarsi di incidenti" chiarisce infine l'esponente dem.