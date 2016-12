San Pietro: eredità del passato risorsa per il presente, dice Alberto Angela

"Quello che abbiamo visto ieri sera testimonia lo straordinario patrimonio culturale che abbiamo. Un'eredità del passato che costituisce una risorsa del presente. E che è alla base del nostro modo di pensare e di vivere. Di essere italiani" commenta in una nota Alberto Angela, il conduttore di 'Stanotte a San Pietro', riferendosi al risultato del programma.



"Queste opere uniche - aggiunge Angela - fanno parte del nostro DNA. Ecco perché questa eredità deve essere condivisa con tutti e il risultato di ieri lo dimostra. L'intento del nostro programma e di Rai1, parlando di cultura in prima serata, è far capire che quelle ricchezze sono situate ovunque sul nostro territorio, possono giovare a tutti. E costituiscono una grande risorsa per il futuro".