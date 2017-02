Rai in Commissione di Vigilanza su vicenda precari non pagati, dice Airola (M5S)

Alberto Airola del M5S sui dipendenti a partita IVA non ancora pagati dalla Rai.

«Siamo davanti ad una vomitevole vergogna: è inaccettabile che centinaia di precari della Rai non vengano pagati da novembre. La notizia ripresa dalla stampa negli scorsi giorni non è stata in nessun modo smentita da viale Mazzini, questo è gravissimo», denuncia in una nota Alberto Airola, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Commissione di Vigilanza Rai.



«Abbiamo letto le parole del capo del Personale, ma vogliamo comprendere tutti gli aspetti della vicenda il prima possibile. - prosegue - Ed è una vicenda che va discussa in Commissione di Vigilanza. Senza i precari la tv pubblica non va in onda, ad essere marginali non sono loro ma i vari Vespa e Conti così come la corazzata Verdelli, i cui reduci non si capisce ancora cosa faranno, oltre a incassare lo stipendio».