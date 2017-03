Precari Rai ancora non pagati: Maggioni e Campo Dall'Orto chiariscano, dice M5S

Alberto Airola del MoVimento 5 Stelle contro la Rai.

«L'atteggiamento della Rai è insopportabile, non è accettabile infatti che continuino ad esserci precari alle dipendenze del Servizio pubblico che non vengono pagati. L'azienda aveva promesso di sbloccare la situazione nelle scorse settimane ma non l'ha fatto», denuncia in una nota Alberto Airola, capogruppo M5S in Commissione di Vigilanza Rai.



«E' inutile parlare di rinnovo della concessione quando viale Mazzini è incapace perfino di pagare quelli che tengono in piedi la macchina della Rai. La presidente Maggioni e il direttore generale Campo Dall'Orto chiariscano immediatamente», precisa.