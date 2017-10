Formula della felicità Albert Einstein? Non basta essere milionari

Vendura all'asta per 1,56 milioni di dollari (stima iniziale massimo 8mila) la formula della felicità di Albert Einstein, regalata nel 1922 ad un corriere di un albergo.

"Una vita tranquilla e modesta porta più gioia del perseguimento del successo legato a un'agitazione perenne", e "dove c'è volontà, c'è la strada". E' questa la formula della felicità scritta da Albert Einstein nel 1922, regalata ad un corriere di un albergo del Giappone in cambio della mancata mancia.

All'epoca aveva già vinto il Premio Nobel per la Fisica, ed infatti Albert Einstein disse al corriere: "Forse, se siete fortunato, queste note acquisteranno un valore ben più grande di una classica mancia".

Anche in questo, il fisico ci aveva visto giusto visto che la sua formula della felicità è stata appena battuta ad un'asta di Gerusalemme per un valore di 1,56 milioni di dollari, cifra considerevolmente più alta delle delle stime che attribuivano al documento un valore tra i 5. 000 e gli 8. 000 dollari.

Ora al milionario che ha acquistato la formula non resta che calcolare come ottenere il massimo della felicità, visto che a quanto pare con i soldi non sembra averla ancora raggiunta.