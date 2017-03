Albano Carrisi dopo l'ischemia: allontano Satana con il segno della croce

Albano Carrisi si racconta dopo l'infarto e l'ischemia, ammettendo: "Il mio corpo mi ha presentato il conto, tutto insieme". Poi una confessione: "Mi è capitato di sentire la presenza di Satana. Per difendermi, iniziavo a segnarmi con la croce e pregare".

"Il mio corpo mi ha presentato il conto, tutto insieme", ammette Albano Carrisi, colpito prima da un infarto e poi da una ischemia. In una intervista al settimanale Oggi, Al Bano spiega infatti: "Non avevo mai avuto segnali che qualcosa non andasse, quella che mi ha colpito in questi mesi è stata una tempesta perfetta, violenta e inaspettata. - ma assicura - Ora sto bene, in veloce recupero".



Ad aiutare il cantante pugliese anche la fede, nonostante lamenti il fatto che la Chiesa abbia alcune "regolette" che non lo soddisfano, come l'impedire di essere padrino ad un battesimo se divorziato. Come tanti altri, però, Albano Carrisi è convinto del fatto che "Papa Francesco in questo senso sta facendo grandi aperture".



Ai tempi della scomparsa della figlia Ylenia, però, Al Bano ammette di essersi "allontanato da Dio", rivelando però: "Ma mi sono accorto subito che così stavo male due volte, senza il conforto della preghiera, che unisce sempre a Lui". Poi alcune confidenze: "Nelle ore più nere mi è capitato di sentire la presenza di Satana, tangibile. Ogni volta, per difendermi, iniziavo a segnarmi con la croce e pregare, finché non lo sentivo allontanarsi… Ogni tanto mi ricapita. - concludendo - Non so se faccio bene a raccontare queste cose, ma sono successe, succedono".