Albano Carrisi ancora in convalescenza: concerto a Zurigo posticipato

Albano Carrisi rivela su Facebook che dopo gli ultimi problemi di salute, i medici gli hanno imposto altre "quattro settimane" di convalescenza. Per questo motivo, il concerto a Zurigo è stato posticipato a settembre.

Dopo gli ultimi problemi di salute, Albano Carrisi torna a cantare sul palco, con affianco l'ex moglie Romina Power.



La coppia sarà il 28 luglio all'auditorium Parco della musica di Roma, il 29 all'anfiteatro La Civitella di Tivoli, il 6 agosto a Santa Margherita di Pula e l'8 all'Arena della Regina di Cattolica.



Ma Al Bano salirà sul palcoscenico anche da solo. Questo mese era prevista una tappa in Svizzera, ma il cantante pugliese avvisa su Facebook: "Carissimi fans devo comunicarvi ufficialmente che il concerto previsto per sabato 22 aprile a Zurigo sarà, mio malgrado, posticipato a fine settembre (a breve conoscerete la data precisa)".



Albano Carrisi spiega: "A sciogliere il mio dubbio è stato determinante il parere specialistico dei medici che seppur allibiti da una ripresa così immediata mi impongono quattro settimane in più per ottimizzare la terapia, scongiurare eventuali episodi più gravi e raggiungere uno stato fortemente ottimale. - concludendo - Sono davvero dispiaciuto, purtroppo non ho altra scelta. A presto Al Bano"