Al Bano: da Sanremo 2017 a La Vita in Diretta

Nuovo appuntamento con 'La Vita in Diretta' da Sanremo, in onda venerdì 10 febbraio su Rai1.

"Al Bano sarà l'ospite de 'La Vita in Diretta', il programma di Rai1 condotto da Cristina Parodi e Marco Liorni, in onda venerdì 10 febbraio, alle 15.30" si fa sapere in un comunicato dalla tv di Stato.



Viene evidenziato in conclusione: "Dalla partecipazione alla 67° edizione del Festival di Sanremo, con il brano 'Di rose e di spine', agli episodi più importanti della sua vita artistica e privata, il cantante si racconterà davanti alle telecamere del contenitore pomeridiano di Rai1, che questa settimana va in onda eccezionalmente da Villa Ormond di Sanremo con tanti approfondimenti, notizie e curiosità sul Festival della Canzone italiana."