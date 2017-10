Iran condanna a morte ricercatore, PD: Alfano dica come si muoverà l'Italia

Elena Ferrara del PD commenta la notizia della condanna a morte del ricercatorte dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale a Novara.

"La notizia della condanna di Ahmad è stata comunicata ieri dalla moglie e confermata ufficialmente dalla Farnesina: la motivazione della sentenza capitale parla di 'contatti con Israele'" rende noto Elena Ferrara, senatrice del Partito Democratico, in merito alla condanna a morte inflitta a Ahmadreza Djalali, medico iraniano di 45 anni e ricercatorte dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale a Novara.



"E' certamente un duro colpo per tutti coloro che si sono mobilitati in questi mesi, ma non intendiamo arrenderci" prosegue l'esponente dem.

"Con i colleghi senatori Luigi Manconi ed Elena Cattaneo presenteremo in giornata un'interrogazione urgente al Ministro degli Esteri Angelino Alfano e rilanceremo le iniziative, unitamente alla rete dei ricercatori colleghi di Ahmad e a tutti coloro che in questi mesi hanno portato il loro contributo, con il sostegno concreto della Svezia che ha già preannunciato un suo deciso intervento" riferisce in conclusione.