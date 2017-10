Caso Djalali: Fedeli segue il caso in contatto con la Farnesina

Il MIUR sul caso della condanna a morte del ricercatore Ahmadreza Djalali.

"La Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, segue da vicino il caso del medico e ricercatore iraniano Ahmadreza Djalali, detenuto in Iran dall'aprile 2016 e condannato a morte a Teheran" illustrano in una nota dal MIUR.



Il ministero fa sapere infine: "Già in occasione della sua visita in Iran dell'aprile scorso per l'apertura del Forum bilaterale su Scienza, Tecnologia e Innovazione, la Ministra Fedeli aveva sollevato il caso con il Ministro iraniano della Scienza e Tecnologia Farhadi, auspicando vivamente una positiva soluzione in uno spirito umanitario. Nell'ottica di un'azione che possa risultare la più efficace possibile, la Ministra Fedeli è in stretto coordinamento con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, e sta monitorando con lui tutti gli sviluppi della situazione."