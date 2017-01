Terremoto: bene sblocchi e anticipi fondi Pac dell'UE, dice Agrinsieme

"È positivo che le autorità italiane potranno integrare la quota dei 21 milioni di euro di fondi UE ricevuti a luglio 2016, per le regioni colpite dal sisma, con fondi nazionali fino al 200%, triplicando di fatto il sostegno finanziario disponibile. Bene anche l'aumento dall'85 al 100% della percentuale di pagamenti anticipati per alcune misure di sviluppo rurale deciso oggi dalla Commissione" dichiara in una nota Agrinsieme, il coordinamento tra Cia, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative del settore agroalimentare, commentando l'esito dell'incontro tra il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina e il commissario Ue all'Agricoltura Phil Hogan.



"Di fronte a una situazione così drammatica che ha messo in ginocchio il tessuto imprenditoriale di una vasta area del Centro Italia - spiega infatti Agrinsieme - gli interventi decisi dalla Commissione europea potranno in qualche modo accelerare l'uscita di molte aziende agricole dallo stato di assoluta emergenza in cui si trovano".



"Le misure annunciate dal commissario Hogan, che andranno adottate rapidamente e in futuro integrate - si conclude - sono il segnale di un'Europa che mostra la sua solidarietà e allenta le maglie burocratiche, per consentire alle aziende di fronteggiare la situazione di estrema difficoltà determinata dal combinato disposto di terremoto e maltempo".