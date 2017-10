Legge di stabilità: bonus verde è incentivo per l'ambiente, dice Agrinsieme

Agrinsieme sulla legge di stabilità 2018.

"Una manovra con elementi di sviluppo e innovazione, a partire dalle novità del 'bonus verde', che incentiva il florovivaismo riconoscendo il ruolo fondamentale del green nel mitigare gli effetti dello smog e migliorare la vivibilità dentro le mura cittadine", dichiara in una nota Agrinsieme.



"La promozione del verde, con la detrazione del 36% per la cura di giardini e terrazzi, è una novità sostanziale che porta con sé nuovi posti di lavoro. Il settore florovivaistico conta oltre centomila addetti, che rappresentano più del 10% degli occupati agricoli complessivi, e vale 2,6 miliardi in termini di produzione agricola. La funzione del verde, sia pubblico che privato, diventa sempre più importante. Da una parte contiene gli effetti dello smog, responsabile dell'11% dei casi di aggravamento di asma dei bambini e del 18% dei problemi acuti negli anziani affetti da problemi respiratori, dall'altro il verde può essere adibito alle coltivazioni a uso domestico con gli orti urbani. In questo modo non solo si dà un aiuto alle famiglie, ma si salvaguarda il paesaggio sottraendo all'incuria e al degrado terreni spesso lasciati incolti e abbandonati. Infine, è un fattore capace di aumentare la vivibilità dei centri urbani, considerato l'effetto benefico che il verde ha anche da un punto di vista psicologico per i cittadini" prosegue l'organizzazione.