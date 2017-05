Dopo voucher per agricoltura serve strumento ad hoc, chiede Agrinsieme

Agrinsieme lancia un appello al Parlamento in vista dell'avvicinarsi della campagna estiva.

"Con l'avvicinarsi della campagna estiva, il comparto agricolo e agroalimentare italiano ha più che mai bisogno di una nuova legge che disciplini il lavoro occasionale e accessorio, colmando il vuoto normativo che si è venuto a creare da più di un mese con l'abrogazione dei voucher" viene comunicato da Agrinsieme (che riunisce Confederazione italiana agricoltori, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle cooperative agroalimentari)



«Sollecitiamo il Parlamento a intervenire in tempi molto stretti - spiega il coordinatore Giorgio Mercuri - lavorando a un nuovo strumento normativo che possa essere inserito già nel testo della manovra attualmente in discussione alla Camera dei deputati».

Si comunica dunque: "La soluzione del problema non può che essere cercata, secondo le rappresentanze riunite in Agrinsieme, nella creazione di uno strumento ad hoc".



Gli agricoltis pserano dunque che «si arrivi a un testo di legge specifico sul lavoro accessorio nel settore agricolo, che sia diverso dal lavoro subordinato - inidoneo per sua natura a disciplinare tali situazioni - e che si ispiri ad una massima semplificazione degli adempimenti amministrativi, con costi orari non superiori a quelli del lavoro subordinato».