Ostia & criminalità: "Agorà" su Rai3

Ostia&criminalità, su Rai3.

"Nella puntata di domani di Agorà, condotto da Serena Bortone, su Rai3 alle ore 8, si tornerà ad Ostia, con Enzo Miglino, cercando di fare luce su un territorio conteso tra criminalità organizzata e neofascisti in crescita di consensi. Il viaggio proseguirà a Roma, con Filippo Amisano che racconterà i luoghi storici della capitale in mano ai clan" riferiscono in un comunicato dalla tv di Stato.



Dalla Rai viene specificato dunque: "Secondo la Direzione nazionale antimafia infatti, sarebbero ben 75 i gruppi criminali, grandi e piccoli a contendersi i quartieri romani. La violenza è il filo conduttore della puntata, questa volta contro le donne. L'inviata Rossella Ricchiuti è andata a Bologna per raccontare la movida nelle zone frequentate dai giovanissimi, come la 17enne violentata e derubata dopo aver bevuto troppo, in compagnia di un ragazzo."



"Spazio poi ad un quesito: abbiamo pagato la Tari 'gonfiata'? Alcuni comuni avrebbero fatto un errore, facendo pagare ai cittadini più del dovuto. Si spiegherà come e dove chiedere il rimborso. Ospiti della puntata del programma di Serena Bortone saranno: Enrico Bertolino, comico; Dacia Maraini, scrittrice; Alfonso Sabella, magistrato; Antonello Caporale, Il Fatto Quotidiano; Simona Bonafè, Partito Democratico; Lucia Borgonzoni, Lega Nord; Giovanni Sallusti, giornalista" si sottolinea in ultimo.