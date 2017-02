La scissione del PD tra la gente secondo Bersani: ad Agorà

La sinistra in bilico e i nuovi populismi nella puntata di Agorà di mercoledì 15 febbraio su Rai3.

"All'indomani della direzione PD si fa sempre più animato il dibattito sul futuro della sinistra. Tra contrasti e opinioni divergenti, al Nazareno il clima è sempre più rovente" si diffonde in un comunicato dalla Rai.



La tv pubblica di Stato osserva inoltre: "'La scissione è già avvenuta tra la nostra gente', spiega Pier Luigi Bersani. Ci avviamo verso una rottura inevitabile? Nel frattempo, in Italia come in Europa, il vento delle nuove destre attecchisce sul terreno fertile delle periferie. Di questo ed altro si parlerà domani, mercoledì 15 febbraio ad Agorà, in diretta dalle 8.00 alle 10.00 su Rai3."



"Ospiti di Gerardo Greco saranno: Roberto Giachetti, Partito Democratico; Nico Stumpo, Partito Democratico; Corradino Mineo, Sinistra Italiana; Mario Portanova, Il Fatto Quotidiano; Claudia Fusani, giornalista; Francesco Morace, sociologo" viene segnalato in ultimo.