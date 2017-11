Italia - Svezia, direzione PD e pensioni: "Agorà" su Rai3

Agorà, Italia - Svezia, direzione PD e pensioni, 14 novembre 2017 alle 8.

Nella puntata di oggi di Agorà riflettori puntati sulla partita di San Siro tra Italia e Svezia. Una partita che la nostra Nazionale, costretta a vincere con almeno due gol di scarto, ha fallito. "Dai mondiali di calcio alla politica, con la Direzione nazionale del Partito Democratico che, dopo giorni di discussioni sulle coalizioni, proverà a sciogliere il nodo delle alleanze alle prossime elezioni politiche. Focus sulle pensioni dopo il tavolo tecnico tra governo e sindacati sull'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni dal 2019. Ad Agorà anche la testimonianza di Marco Buttu, l'ingegnere elettronico dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, che è stato prescelto per una missione estrema in Antartide, presso la stazione Concordia, dove vivrà completamente isolato per nove mesi. Di questo e molto altro si parlerà oggi 14 novembre, ad Agorà in diretta dalle 8 alle 10 su Rai3."



Si legge ancora nella nota della Rai: "Ospiti di Serena Bortone saranno: Luigi Necco, giornalista; Paolo Liguori, direttore TgCom24; Maria Teresa Meli, Corriere della Sera; David Ermini, Pd; Gianni Cuperlo, Partito Democratico; Massimo Lugli, giornalista; Fabio Rampelli, Fratelli d'Italia; Alessandro De Nicola, Adam Smith Society e Marco Buttu, ingegnere."