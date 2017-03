Dalle baby gang ai voucher fino al divieto di segni religiosi, ad Agorà

Si parla di sicurezza e voucher ad Agorà, mercoledì 15 marzo su Rai3.

"Mentre proseguono le indagini sulla vicenda del ladro ucciso a Lodi - si diffonde in una nota dalla Rai -, si infiamma il dibattito sulla sicurezza. Cresce anche la preoccupazione attorno al fenomeno del bullismo, nel giorno in cui a Vigevano viene sgominata la 'baby gang delle stazioni ferroviarie'."



"Intanto, il Consiglio dei ministri stabilisce che per i referendum sui voucher e sugli appalti si voterà il prossimo 28 maggio. Sul fronte europeo, la Corte di Giustizia dell'UE stabilisce che le aziende possono vietare ai propri dipendenti di indossare indumenti che siano 'segni religiosi' come il velo islamico. Di questo si parlerà nella puntata di Agorà in programma domani, mercoledì 15 marzo, dalle 8, su Rai3" prosegue la tv di Stato.



"Ospiti di Gerardo Greco saranno: Riccardo Nencini, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Giulia Sarti (MoVimento 5 Stelle); Lucia Borgonzoni (Lega Nord); Elisabetta Piccolotti (Sinistra Italiana); Enrico Finzi, sociologo; i giornalisti Giulia Innocenzi e Francesco Specchia (Libero)" si sottolinea in conclusione.