In Agenzia Entrate riscaldamento a 26 gradi: Tapiro d'oro a De Micheli

Valerio Staffelli di Striscia la notizia consegna il Tapiro d'oro al sottosegretario del Ministero dell'Economia perché negli uffici dell'Agenzia delle Entrate il riscaldamento è a 26 gradi.

"Stasera a Striscia la notizia il sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze Paola De Micheli riceverà il Tapiro d'oro perché negli uffici dell'Agenzia delle Entrate di Roma le temperature raggiungono addirittura 26 gradi - si comunica da Mediaset -, in barba ai 20 gradi massimi previsti dal piano anti inquinamento."



Valerio Staffelli l'ha intercettata a Piacenza e le ha detto: «Stiamo rischiando di prendere una sanzione pari a 1 miliardo di euro dall'Unione europea proprio perché non rispettiamo le norme anti inquinamento. Tenendo le temperature così alte si spendono i soldi degli italiani, perché il riscaldamento negli uffici pubblici lo pagano i cittadini e anche le sanzioni. Come è possibile che nessuno vada a controllare il riscaldamento negli uffici dell'Agenzia delle Entrate?».



L'attapirata De Micheli ha risposto: «Non va bene. Ci lavoriamo. Domani vado a Roma e provvedo».



"L'inviato di Striscia ha colto l'occasione per chiederle delucidazioni sui ritardi nelle erogazioni delle donazioni per l'emergenza terremoto e neve nel centro Italia, visto che proprio Paola De Micheli ha la delega alla ricostruzione dell'Abruzzo. "Abbiamo avuto problemi legati a delle procedure. Nel decreto che è stato approvato giovedì ci sono delle norme che accelerano queste cose", spiega quindi il sottosegretario.