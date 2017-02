Condomini: rendere facoltativo invio telematico al fisco, chiede Fna

"Rendere facoltativo per gli amministratori di condominio l'invio dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni dell'edificio, necessari per accedere alla detrazione fiscale" chiede la Fna, Federazione nazionale degli amministratori di condominio, all'Agenzia delle Entrate, che nei giorni scorsi si era limitata a prevedere la possibilità di comunicazioni sostitutive e di annullamento nel termine breve di 5 giorni.



"L'ultimo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate - afferma il vicepresidente Fna Silvio Rezzonico - è insufficiente per sopperire alle gravi difficoltà degli amministratori di condominio posto che, per esempio, l'obbligo di tenuta del libro di anagrafe condominiale non prevede che il codice fiscale dei beneficiari delle detrazioni fiscali sia acquisito in digitale, sicché l'amministratore dispone solo di dati cartacei".



"Il provvedimento, inoltre - si sottolinea - non può essere di utilità per gli amministratori, che sono in fibrillazione per la difficoltà di comunicare telematicamente i dati nel termine improrogabile del 28 febbraio".



"In tale contesto - conclude Rezzonico - ove non sia possibile prorogare al 2018 il termine del 28 febbraio 2017, Fna, aderente a Confcommercio professioni, chiede di rendere quantomeno facoltativo, per l'anno corrente, la comunicazione telematica dei dati, riservandosi ogni più opportuna iniziativa in caso di mancato accoglimento della presente istanza".