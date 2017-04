Bonus mobili: con bonifico ordinario non serve codice fiscale e partita IVA

Federmobili fa chiarezza sul bonus mobili.

"Federmobili ha recentemente invitato l'Agenzia delle Entrate a uniformare le proprie comunicazioni chiarendo così a tutti i consumatori e ai rivenditori quali siano le corrette procedure da seguire per poter accedere al Bonus Mobili. In particolare - viene diffuso in un comunicato -, l'Agenzia ha confermato che è possibile acquistare mobili ed elettrodomestici e richiedere la detrazione anche pagando con semplice bonifico ordinario - non soggetto pertanto a ritenuta - come precisato nella Circolare n. 7/2016."



L'associazione delle imprese rivela: "Non è necessario che il bonifico ordinario riporti il codice fiscale del beneficiario e la Partita IVA del rivenditore; informazioni che devono essere invece presenti solo in caso di beneficiario residente all'estero o di bonifico effettuato da conto estero."



"La precisazione si è resa necessaria in quanto, per un breve periodo di tempo, sul sito dell'Agenzia delle Entrate è comparso un testo che riportava tra gli adempimenti necessari anche quello di inserire codice fiscale e partita IVA nella causale del bonifico ordinario. Grazie alla segnalazione di Federmobili il testo del sito è stato corretto ed è ora in linea con quanto riportato dalla Guida al Bonus Mobili della Agenzia" rende noto in conclusione l'ente di categoria.