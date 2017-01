Paracetamolo EG: Aifa ritira alcuni lotti. EMA valuta rischi su compresse a rilascio lento

Alcuni lotti di un diffuso antipiretico sono stati ritirati. In una nota, l'associazione Sportello dei Diritti ha infatti diffuso che l'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha disposto il ritiro di alcuni lotti della specialità medicinale paracetamolo (o acetaminofene) della ditta EG nelle seguenti confezioni: paracetamolo EG* 16 compresse 1000 Mg - AIC 041467111 Lotti n. 2850023A scad. Novembre 2017 e n. A6001 scad. Luglio 2019; paracetamolo EG* 20 compresse 500 Mg - AIC 041467034 Lotti n. 1760001F scad. Novembre 2018 e n. K6046 scad. Aprile 2021.



Il ritiro si sarebbe necessario a seguito della notifica di allerta rapida e della dichiarazione di non conformità alle Norme di Buona Fabbricazione del sito di produzione, entrambe emesse dall'agenzia portoghese.



Da ricordare che nel luglio scorso l'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha annunciato che sta per rivalutare i benefici e i rischi delle compresse a rilascio modificato di paracetamolo che sono disponibili in vari Stati membri dell'UE e che sono studiate per rilasciare paracetamolo per un periodo prolungato di tempo.



Questo tipo di compresse di paracetamolo sono diverse dalle solite a rilascio immediato (che rilasciano la sostanza attiva più rapidamente e che non sono incluse in questa revisione).



L'Ema spiega infatti che negli ultimi anni ci sono stati una serie di casi di sovradosaggio con alcune compresse di paracetamolo a rilascio "lento", che indicano che le procedure standard (realizzate per i prodotti a rilascio immediato) potrebbero non essere del tutto adatte per il trattamento del sovradosaggio con questi ultimi prodotti.