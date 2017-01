Consiglio Notarile Milano contro Antitrust e chiede intervento Orlando

"Con riferimento all'istruttoria aperta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Consiglio Notarile di Milano rigetta l'addebito di aver realizzato un'intesa restrittiva della concorrenza, ipotizzato nell'istruttoria in corso e rende noto di aver fattivamente collaborato con i funzionari incaricati dell'ispezione per fornire all'Agcm ogni elemento utile per stabilire la verità storica dei fatti" viene precisato in una nota.



"Il Consiglio - viene inoltre chiarito - nega di aver posto in essere qualsiasi attività volta ad una ripartizione del mercato e ad una limitazione della concorrenza di prezzo".



"Preso atto che tra le condotte oggetto dell'istruttoria rientra anche l'attività disciplinare, - si sottolinea quindi - denuncia l'indebita invasione di campo posta in essere dall'Agcm nel sindacare detta funzione, estranea alla competenza della medesima Autorità, come da costante insegnamento della Suprema Corte".



Infine "il Consiglio sollecita l'intervento del Ministro di Giustizia perché ribadisca la sua esclusiva autorità gerarchica sui Consigli Notarili nello svolgimento da parte degli stessi dello specifico compito di vigilanza ad essi attribuito dalla legge nell'interesse della collettività e si adoperi per ripristinare il corretto equilibrio dei poteri di ciascuna Autorità dell'Ordinamento".