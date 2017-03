Africa contro chiusura onde corte Radio Vaticana: non tutti hanno internet

I Vescovi di Africa e Madagascar si oppongono alla chiusura del servizio in onde corte di Radio Vaticana.

"No alla chiusura del servizio in onde corte di Radio Vaticana" chiede è il Comitato Permanente del SECAM/SCEAM (Simposio delle Conferenze Episcopali di Africa e Madagascar) che ha inviato una lettera all'emittente vaticana con la quale si fa formale richiesta di ristabilire il servizio in onde corte recentemente terminato anche per le regioni extra-europee ed extra-americane.



Nella lettera, pubblicata nel corso della riunione dell'organo di rappresentanza dei Vescovi africani in corso ad Accra e resa nota dalla Fides, si esprime "la preoccupazione per la recente chiusura dei servizi ad onde corte della radio, che garantiva a milioni di africani l'opportunità di sentire il Santo Padre e di condividere gli interessi e la missione della Chiesa".



"Dal 2012 - spiega infatti l'agenzia di stampa cattolica - il servizio in onde corte e medie di Radio Vaticana è migrato sulla modulazione di frequenza e su internet per l'Europa e le Americhe, ma era rimasto disponibile per gli ascoltatori in Africa, Asia e Medio Oriente. Quest'anno si è deciso di chiudere completamente il servizio e di puntare sulle nuove tecnologie digitali per raggiungere gli ascoltatori africani e asiatici".



"Mentre riconosciamo che i servizi di Radio Vaticana possono essere ricevuti tramite internet - si sottolinea nella lettera - il fatto è che molti africani semplicemente non hanno i mezzi o le tecnologie per godere di tali servizi".



Il Comitato Permanente del SECAM esprime quindi "il suo profondo riconoscimento e apprezzamento per il ruolo giocato da Radio Vaticana in diversi decenni per l'evangelizzazione dell'Africa e per il compito della catechesi e dello sviluppo spirituale del continente africano". "La Radio Vaticana è sempre stata una fonte affidabile di notizie sulla Chiesa universale e un canale rapido per condividere notizie sull'Africa con il resto del mondo" osserva infatti il SECAM.