Afghanistan: ok a legge contro bambini schiavi sessuali usati come spie

La Fides informa che è stato introdotto nel nuovo Codice Penale dell'Afghanistan una legge che criminalizza l'usanza del bacha-bazi, bambini rapiti e truccati da donna per festini tra uomini, spesso usati come spie dai talebani.

"In Afghanistan gli attivisti per i diritti umani da anni esercitano pressioni sulle autorità del Governo perché intervengano per vietare e punire severamente i responsabili della crudele usanza del bacha-bazi. Si tratta di una pratica di schiavitù sessuale dei bambini molto diffusa - si segnala in una nota dalla Fides -, che viene utilizzata da capi di guerre, militari e polizia, ma anche da alcuni politici e da persone ricche e influenti."



Dall'organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie viene osservato inoltre: "Vestiti e truccati da donna, i bambini tra i 10 e 18 anni, vengono rapiti e venduti per essere utilizzati come ballerini e schiavi sessuali durante festini tra uomini. Bacha bazi, in lingua farsi, significa infatti giocare con i bambini."



"Gli insorgenti talebani, che combattono le forze governative, si servono dei bacha-bazi per infiltrare bambini tra le forze di sicurezza afgane in modo da poter avere informazioni e dirigere gli attacchi in modo mirato" prosegue l'agenzia di stampa cattolica.



Si comunica dunque: "Il Governo, sotto pressione dagli attivisti che denunciano questa pratica, ha approvato la legge che punisce severamente i colpevoli e sostiene la pena di morte nei casi più gravi, come lo stupro dei bambini."



"Nel nuovo Codice Penale esiste un capitolo intero che criminalizza la pratica. - ha dichiarato in una nota uno dei consiglieri del Presidente afgano - Il codice dovrebbe essere messo in pratica questo mese, e sarà un grande passo verso la fine di questa pratica terribile".