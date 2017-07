Decreto vaccini impostato con logica del ventennio, dice Zaccagnini (MDP)

Adriano Zaccagnini del MDP commenta l'approvazione in via definitiva del decreto vaccini.

"Approvare un provvedimento così delicato, come quello riguardante le strategie vaccinali, attraverso un decreto legge, invece che con un serio approfondimento parlamentare, e addirittura ponendo la fiducia alla Camera, è certamente una sconfitta per il governo" dichiara in una nota Adriano Zaccagnini, deputato di MDP.

"E' la certificazione di una sconfitta delle istituzioni in generale, del Ministero e del governo che non sono stati capaci di informare correttamente, comunicare, coinvolgere i genitori, aprire senza pregiudizi un confronto pubblico costruttivo. - sottolinea - La spaccatura sociale che si produce e che viene rafforzata con le misure di emarginazione sociale contenute nel decreto è grave, irresponsabile e controproducente per il raggiungimento degli stessi obiettivi di prevenzione sanitaria che ci si pone".

Zaccagnini denuncia quindi il fatto che questo sui vaccini è "un decreto da ventennio e soprattutto impostato con la logica e l'approccio culturale del ventennio."