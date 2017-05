Celentano a Papa Francesco: incontra in segreto veggenti Medjugorje

Adriano Celentano pensa che quella di Papa Francesco su Medjugorje sia solo una "svista" rispetto al suo grande Pontificato. Celentano crede nelle apparizioni della Madonna di Medjugorje, e così chiede a Papa Francesco di incontrare le veggenti per ricredersi.

"Ho sempre pensato che la grandezza di un uomo la si vede attraverso le sue gesta. E le sue di gesta, per come è lei e tutto quello che sta facendo, sono così grandi che, tranne qualche piccola 'svista', è impossibile non immaginare che le arrivino direttamente da Dio! Per lo meno io ne sono più che convinto" scrive ieri sul suo blog Adriano Celentano, rivolgendosi direttamente a Papa Francesco, anzi a Pa' Francesco come il Molleggiato chiama il Pontefice. Per Celentano, la "svista" di Papa Francesco sarebbe la sua presa di posizione sulle apparizioni della Madonna a Medjugorje.



"L'altro ieri lei, parlando di Medjugorje, ha detto: 'non posso credere che la Madonna si metta a spedire messaggi tutti i giorni come fosse un'impiegata alle Poste'. E se invece fosse vero? Come io credo. - domanda quindi Celentano - Non pensa invece che (per chissà quali fini ora a noi sconosciuti) potrebbe essere una Sua Celestiale strategia l'aver scelto quei sei ragazzi e avere con loro degli incontri giornalieri e, di proposito, sempre alla stessa ora?".



"E se fosse questa la piccola 'svista' del Papa?, continua quindi Adriano Celentano che auspica: "Sarebbe bellissimo se lei, anche di nascosto, incontrasse le veggenti. Forse a lei direbbero qualcosa di sorprendente che nessuno ancora sa… e che solo lei potrebbe spiegarci!!!".