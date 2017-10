Adolf Hitler non si è suicidato: file top secret CIA ipotizza fuga in Colombia

Un documento declassificato della CIA alimenta la leggenda metropolitana che Adolf Hitler non si sarebbe suicidato nel suo bunker nel 1945. Una foto lo ritrarebbe nel 1954 in Colombia.

Stavolta ad alimentare la leggenda metropolitana che Adolf Hitler sia sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale è un documento della CIA appena declassificato.

Stando a quanto riportato nel file custodito da anni negli Archivi Nazionali USA, il dittatore nazista non si suicidò il 30 aprile 1945 nel suo bunker, assieme all'amante Eva Braun che aveva sposato il giorno prima. La storia insegna che i resti parzialmente carbonizzati di Hitler vennero ritrovati la mattina del 2 maggio 1945 e identificati da alcuni uomini del KGB attraverso le impronte delle arcate dentarie, quindi in seguito seppelliti a Magdeburgo.

Stando invece ad un informatore dei servizi segreti americani, nome in codice Cimleody-3, Adolf Hitler scappò in Sud America e verso la metà degli anni '50 avrebbe vissuto in Colombia.

A riprova della fuga oltreoceano, anche un fotografia allegata al documento della CIA, che ritrae un uomo somigliante ad Hitler dal nome Adolf Schrittelmayor. Il problema, come fanno notare diversi osservatori, è che è davvero troppo somigliante visto che a meno di 10 anni dalla fine della guerra l'ex fuhrer non si sarebbe nemmeno tagliato i riconoscibilissimi baffetti neri.