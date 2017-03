Egitto, al-Sisi a leader religiosi: respingere interpretazioni false dei Libri sacri

Il presidente dell'Egitto Abd al-Fattah al-Sisi incontra il Patriarca caldeo ed il Patriarca maronita.

"I leader religiosi, nell'attuale fase storica, hanno un ruolo fondamentale nel diffondere in tutti i Paesi arabi il principio di cittadinanza, e respingere le interpretazioni false dei Libri sacri e degli insegnamenti religiosi usate da organizzazioni estremiste e terroristiche come strumento ideologico dei loro progetti di potere". E' così che il presidente dell'Egitto Abd al-Fattah al-Sisi ha ribadito la necessità di 'rinnovare il discorso religioso' in Medio Oriente, ricevendo giovedì 2 marzo al Cairo il Patriarca maronita Bechara Boutros Rai, e il Patriarca caldeo, Louis Raphael I Sako, ambedue in trasferta a Il Cairo per partecipare alla Conferenza su 'libertà, cittadinanza, diversità e integrazione', convegno organizzato al Cairo dall'Università sunnita di al Azhar e dal Consiglio dei saggi musulmani (organismo con sede a Abu Dhabi).



Come riporta in una nota l'agenzia di stampa Fides, durante i colloqui con i due Patriarchi cattolici orientali, il Presidente al-Sisi, riferendosi alla situazione egiziana, ha detto di non identificare i musulmani e i cristiani egiziani come esponenti di una 'maggioranza' e di una 'minoranza' religiose, rimarcando la necessità che tutti gli appartenenti alla nazione egiziana siano trattati senza discriminazioni esplicite o occulte, nel rispetto della piena uguaglianza fondata sul princiio di cittadinanza.