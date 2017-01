Pensioni e trasferimenti: ANM diserta cerimonia inaugurazione Anno Giudiziario

"Il Comitato Direttivo Centrale, riaffermata l'unità di intenti dell'azione associativa, in relazione al mancato adempimento degli impegni politici assunti da parte del Governo, delibera all'unanimità di adottare le seguenti iniziative in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario: l'ANM non parteciperà alla cerimonia che si svolgerà presso la Suprema Corte di Cassazione il 26 gennaio 2017; nello stesso giorno diramerà un documento sulle ragioni della protesta che sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa nella sede dell'Associazione Nazionale Magistrati" viene annunciato in una nota.



L'ANM invita inoltre "i colleghi a intervenire alle cerimonie d'inaugurazione dell'anno giudiziario che si terranno nei Distretti il 28 gennaio 2017, nel corso delle quali un rappresentante delle Giunte Sezionali leggerà il medesimo documento; - ed anticipa infine - la Giunta Esecutiva Centrale parteciperà alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario in una sede di Corte d'Appello che sarà successivamente concordata con le Giunte Sezionali".