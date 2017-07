Ddl su malattia magistrati: no a discriminazioni, dice ANM

L'ANM plaude al ddl che riguarda le malattie dei magistrati.

"L'Associazione nazionale magistrati esprime apprezzamento per la richiesta di rapida modifica dell'attuale e penalizzante assetto normativo in tema di malattia dei magistrati", viene diffuso in una nota dall'ANM, che commenta il disegno di legge 'bipartisan' firmato dal senatore di Ala, Ciro Falanga, da Francesco Nitto Palma (Fi), Enrico Buemi (Psi), da Rosaria Capacchione (PD) e da Tito di Maggio (Gal).

"La disciplina vigente è anacronistica e irragionevole: l'art.3 della legge n. 27 del 19 febbraio 1981 - si spiega - determina una decurtazione economica assai rilevante come conseguenza di un evento non imputabile e che reca pregiudizio ad un bene costituzionalmente tutelato come la salute. L'Associazione nazionale magistrati, pertanto, auspica che il ddl, presentato alla stampa, possa giungere ad una positiva conclusione, tagliando un traguardo di civiltà giuridica perché discriminare la malattia è una sconfitta per qualsiasi ordinamento e società".



"L'iniziativa legislativa è opportuna in quanto si propone di mettere fine ad un'intollerabile disparità di trattamento. - si conclude - Un'ingiustizia nei confronti di una categoria che, tra l'altro, in questo momento è sotto attacco da parte di alcuni organi di stampa. In questi giorni, infatti, si è parlato di presunti aumenti record degli stipendi dei magistrati e, a tal proposito, ci preme ribadire l'assoluta falsità dei dati divulgati".