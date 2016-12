Roma, ANAC: conflitto di interessi su nomina fratello Marra

Nuovi guai per Virginia Raggi. L'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ritiene infatti "configurabile il conflitto di interessi" per il caso che riguarda Raffaele Marra e la nomina del fratello Renato alla direzione Turismo.



"Tale situazione, secondo l'Autorità - viene spiegato in una nota - sussiste sia nel caso in cui il dirigente abbia svolto un mero ruolo formale nella procedura, che nell'eventualità di una sua partecipazione diretta all'attività istruttoria".



L'ordinanza sindacale 95 del 2016 con cui è stato promosso il fratello di Marra appare infatti per l'ANAC in contraddizione con le dichiarazioni rilasciate dalla Raggi, con riferimento al ruolo dalla stessa ricoperto nell'iter decisorio relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali.



Ora gli atti finiranno in Procura, che a questo punto potrebbe procedere per abuso d'ufficio nei confronti del braccio destro del sindaco M5S. Possibile inoltre il danno all'erario comunale, tanto che il parere dell'ANAC è stato trasmesso anche ai pm della Corte dei Conti.