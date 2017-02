Ddl ristorazione collettiva: Cantone annuncia linee guida per appalti

Audizione di Raffaele Cantone dell'ANAC sulla ristorazione collettiva.

Ieri "in Commissione Agricoltura del Senato si è tenuta l'audizione del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, sul ddl PD in materia di servizi di ristorazione collettiva", rendono noto le senatrici dem Leana Pignedoli e Angelica Saggese.



"Cantone è intervenuto in particolare sugli articoli che riguardano le modalità delle gare di appalto che fino a prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, erano essenzialmente basate sul criterio del massimo ribasso con conseguente scarsa valutazione dell'elemento qualitativo dell'offerta. Il presidente dell'ANAC - spiegano - ha dunque condiviso l'obiettivo del nostro disegno di legge di mettere a punto criteri che coniughino le esigenze della salute, della nutrizione e delle peculiarità territoriali con l'aspetto più strettamente economico del contratto di affidamento del servizio".



"Oggi i servizi di ristorazione vengono aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa ed è sicuramente un passo avanti ma abbiamo sottolineato l'esigenza di mettere a punto linee guida per ridurre al minimo i margini di discrezionalità nella definizione dei criteri di qualità per servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. - viene specificato - Cantone ci ha confermato di essere già al lavoro da un po' e verosimilmente nelle prossime settimane sarà presentato il piano che contiene le linee guida".



"Noi continueremo intanto con le audizioni in commissione - concludono le parlamentari - e speriamo di approvare il ddl in Aula entro i prossimi mesi".