Aifa: Anticorruzione indaga su spese viaggi direttore Melazzini

Il Codacons informa che l'Anac indagherà sui rimborsi per i viaggi ottenuti dal Dg dell'Aifa, Mario Melazzini: 95mila euro di fondi pubblici in soli 6 mesi.

"L'Autorità Anticorruzione, accogliendo un esposto del Codacons, ha deciso di puntare il proprio faro sulle spese dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), allo scopo di fare luce su alcuni costosi rimborsi spese sostenuti dall'ente per i viaggi del suo Direttore generale" si fa sapere in una nota dall'associazione dei consumatori.



Si rende noto quindi: "Nelle scorse settimane, infatti, l'associazione dei consumatori aveva presentato un esposto all'ANAC, segnalando possibili anomalie in merito ai rimborsi per i viaggi di servizio ottenuti dall'attuale Dg dell'Aifa, Mario Melazzini: 95mila euro di fondi pubblici che in soli 6 mesi sarebbero stati spesi per pagare viaggi di servizio e missioni del direttore dell'Agenzia del farmaco. Una cifra non indifferente, per la quale Il Fatto Quotidiano aveva chiesto chiarimenti direttamente all'ente, sentendosi però rispondere che su tali atti vigeva il segreto e pertanto non era possibile fornire dettagli."



"Trattandosi di fondi pubblici, e dal momento che l'Aifa opera sotto la direzione del Ministero della Salute ed è finanziata dai cittadini italiani, il Codacons aveva chiesto all'Anac 'di aprire immediatamente un apposita istruttoria volta a valutare vicenda denunciata e a predisporre tutti gli accertamenti del caso e profili sanzionatori ritenuti idonei in caso di accertata responsabilità'. Arriva ora la risposta dell'Anac, che ha deciso di vederci chiaro sulle spese dell'Aifa", viene specificato.



L'Autorità ha infatti inviato una nota al Codacons nella quale, accogliendo la denuncia dell'associazione, informa: «Con riferimento all'esposto indicato in oggetto, si comunica che lo scrivente Ufficio - nel corso di una preliminare verifica - ha rilevato margini di intervento per richiedere chiarimenti/informazioni all'Agenzia Italiana del Farmaco».



"Ora l'Aifa sarà finalmente costretta a fornire l'elenco dei viaggi del direttore Melazzini e i dettagli di tutte le spese sostenute in tale ambito - si riferisce in ultimo -, e sarà possibile verificare la correttezza e la congruità dei rimborsi elargiti - conclude il Codacons."