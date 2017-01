Silence di Martin Scorsese è "A Sua Immagine"

"Il silenzio di Dio ha spinto artisti, religiosi, filosofi e intellettuali di ogni epoca a interrogarsi sull'esistenza del divino e sulla fede. Ma è anche il motore dell'ultimo capolavoro firmato dal regista Martin Scorsese che, prendendo spunto dal romanzo omonimo, ha portato nelle sale di tutto il mondo il suo 'Silence'" si spiega in un comunicato dalla Rai.



"L'opera racconta un viaggio fisico e spirituale nel Giappone del XVII secolo - continua dunque la tv pubblica -, tra persecuzione e testimonianza, e pone lo spettatore davanti a interrogativi che lo accompagnano oltre la fine della proiezione. Nel corso della nuova veste editoriale del sabato di 'A Sua Immagine', in onda su Rai1 sabato 21 alle 15.55, Lorena Bianchetti parla di questa straordinaria opera con mons. Franco Perrazzolo - della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede istituita da papa Francesco - e con il missionario p. Bernardo Cervellera, direttore dell'agenzia AsiaNews. Insieme a loro si vedranno clip del film, filmati esclusivi tratti dal backstage e il toccante momento dell'incontro fra il pontefice e Scorsese. Analizzando ovviamente i temi della pellicola nell'ottica della loro estetica. Nella seconda parte, alle 16.20, la linea passa alle 'Ragioni della Speranza'".



"In un paesino del crotonese affacciato sul mar Ionio, San Leonardo di Cutro in Calabria, vive parte della famiglia di suor Paola, un gruppo di giovani gemellato con l'associazione romana della religiosa, che si oppone con laboriosità alla sopraffazione della criminalità organizzata. Suor Paola sarà lì per commentare il Vangelo testimoniando come il bene può vincere sul male: attraverso coesione, solidarietà e spirito di volontà di una comunità che punta tutto sullo sviluppo turistico" si riporta in conclusione.