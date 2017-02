Sanremo 2017 è A Sua Immagine?

Nuovo appuntamento con "A Sua Immagine", in onda sabato 11 febbraio su Rai1.

"Nella puntata di A Sua Immagine, in onda sabato 11 febbraio, su Rai1 alle 15.50, si parlerà di Sanremo e di come la musica possa essere strumento di bene. Si analizzerà come Sanremo ha avuto in Italia un ruolo particolare per il rafforzamento dell'identità nazionale e con il passare del tempo nel Festival si sia specchiata la società italiana. Si vedrà se oggi il Festival di Sanremo ha ancora la capacità di raccontare il nostro Paese, quello che viviamo e quello in cui crediamo" informa in una nota la tv di Stato.



La Rai spiega inoltre: "Nel corso della puntata, Lorena Bianchetti sarà insieme ad Beppe Carletti - storico leader dei Nomadi - e a Franz Coriasco, giornalista e critico musicale - anche attraverso le testimonianze di Albano e di Ron si cercherà di scoprire come un brano di musica pop o un evento televisivo possano sensibilizzare su temi importanti come ad esempio la sla."



"Nella seconda parte, alle 16.20, la linea passerà alle 'Ragioni della Speranza' per l'ultima puntata con suor Paola che quest'oggi si recherà presso il Santuario della Madonna dei bisognosi presso Carsoli (AQ). 'Oggi siamo in un posto a me caro, un luogo dove trovo consolazione e speranza nei momenti difficili' dice suor Paola che vi si reca per affidare a Maria tutti i dolori delle persone che vanno da lei e che lei non riesce ad aiutare" viene diffuso in ultimo.