Pace e disarmo: "A Sua Immagine" su Rai1

Rai1, A Sua Immagine, 12 novembre alle 10 e 30. Pace e disarmo.

"Scongiurare l'apocalisse nucleare. Coniugare pace, sviluppo e disarmo. Per due giorni Roma sarà la capitale mondiale del disarmo nucleare e del controllo degli armamenti. Papa Francesco, infatti, ha indetto una Conferenza Internazionale sulle 'Prospettive per un mondo libero dalle armi nucleari e per un disarmo integrale'. Anche se comprensibilmente rimosso dalla percezione comune, l'incubo nucleare, come non si stancano di ripetere gli scienziati atomici, è quanto mai possibile. Lorena Bianchetti ne parlerà in studio con padre Giulio Albanese, direttore Popoli e missione, Lisa Clark, vice-presidente dell'International Peace Bureau e dei Beati Costruttori di Pace, e Maurizio Simoncelli di Archivio Disarmo" si rende noto dalla Rai.



"Nel corso della puntata in onda domenica 12 novembre alle 10.30 su Rai1, ci saranno le interviste ai premi Nobel per la pace Beatrice Fihn e Jody Williams, le storie di Masako Wada, una delle ultime superstiti di Hiroshima, di Kim Phúc, una donna vietnamita nota per essere stata ritratta da bambina in una famosa fotografia scattata l'8 giugno 1972 durante la guerra del Vietnam e di Vito Alfieri Fontana, da costruttore di mine a sminatore" prosegue la tv di Stato.



"Alle 10.55 la linea passerà alla Santa Messa, come sempre in onda in diretta su Rai1. La celebrazione eucaristica di questa settimana verrà trasmessa dalla basilica di Aquileia (UD). La regia della ripresa televisiva sarà affidata ad Antonio Ammirati, mentre il commento sarà di Simona De Santis. Subito dopo la celebrazione eucaristica si tornerà in studio per continuare a parlare di pace e disarmo, in attesa come ogni domenica del consueto Angelus recitato alle 12.00 da Papa Francesco in piazza San Pietro" viene segnalato in conclusione.