La montagna ed il Creato sono ad "Un passo dal cielo" ma "A Sua Immagine"

"La montagna, il rapporto con gli altri, la solidarietà e il rispetto del Creato. Sono alcuni dei temi che caratterizzano la fiction Rai 'Un passo dal cielo', protagonista di questa puntata del sabato di 'A Sua Immagine'" viene diffuso in un comunicato dalla tv di Stato.



Si prosegue: "Continua infatti il percorso nel mondo culturale, artistico e televisivo della nostra trasmissione, che nelle puntate del sabato legge da un'ottica di fede gli eventi della penisola. Nel corso della puntata di sabato 28 gennaio, su Rai1 alle 15.55, Lorena Bianchetti incontrerà due protagonisti di questa amatissima fiction: Enrico Iannello e Francesca Piroi."



"Con loro si scopriranno i segreti del set e i retroscena della lavorazione, mentre Pino Dellasega - ideatore del Trekking del Cristo pensante - spiegherà il rapporto intrinseco fra la montagna e la fede cristiana" continua la Rai.



"Spazio alle clip dalla fiction e alle parole di Papa Francesco sulla cura del Creato. Nella seconda parte - si osserva quindi -, la linea passerà alle 'Ragioni della Speranza'. In questa puntata si racconterà una vita per la musica: ci sarà infatti Giulio Rapetti, in arte Mogol, che racconterà a suor Paola come nasce una canzone e quali valori trasmette."



Si rende noto infine: "Il paroliere più famoso d'Italia ricostruirà la storia della canzone l'Arcobaleno, cantata da Adriano Celentano e dedicata a Lucio Battisti. Ma non solo: condurrà i telespettatori alla scoperta della sua prestigiosa scuola di musica, in cui sorge una chiesetta, simbolo dell'affidamento a Dio."