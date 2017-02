La Giornata della Vita 2017 "A Sua Immagine".

"Il tema della vita è, per definizione, il tema assoluto che riguarda tutti gli esseri umani. Nascita, malattia, morte sono esperienze che tutti siamo chiamati a sperimentare nel corso della nostra esistenza terrena. Ma troppo spesso su questi temi, un tempo considerati assoluti, si aprono dibattiti che mettono a rischio l'identità dei nascituri; la dignità degli ammalati; il sereno trapasso. La Chiesa cattolica è da sempre al fianco dei più deboli, e per questo cerca di sensibilizzare attraverso una Giornata annuale ai temi che li riguardano: contro eugenetica, eutanasia e cultura dello scarto presenti - anche se in maniera strisciante - persino nel nostro Paese" viene esposto in un comunicato dalla Rai.



"Quest'anno la Giornata cade proprio il 5 febbraio. Per parlare di tutto questo domenica 5 febbraio 'A Sua Immagine', su Rai1 alle 10.30, Lorena Bianchetti ospita Marina Casini, presidente del Movimento per la Vita, e Maurizio Calipari, responsabile dell'Ufficio Stampa dell'Associazione 'Scienza e Vita'. Attraverso le storie di chi affronta quotidianamente queste battaglie - dalla clinica Mangiagalli a Debora e Dario, malato di Sla - si punterà un faro sulla vita e sulla sua difesa. Alle 10.55 la linea passerà alla Santa Messa, come sempre in onda in diretta su Rai1. La celebrazione eucaristica di questa settimana verrà trasmessa dalla chiesa Immacolata Concezione in Camarano (AN). La regia della ripresa televisiva sarà affidata a Dino Cecconi, mentre il commento sarà di Elena Bolasco. Subito dopo la celebrazione eucaristica si tornerà in studio con gli ospiti, in attesa come ogni domenica del consueto Angelus recitato alle 12.00 dal pontefice in piazza San Pietro" scrive in conclusione la tv pubblica di Stato.