La Giornata della Memoria 2017 è "A Sua Immagine"

"Il dramma della Shoah rimane uno dei momenti più bui della storia dell'umanità. Ed è per questo fondamentale coltivarne la memoria - viene illustrato in una nota dalla Rai -, in modo che non venga messo in secondo piano o addirittura derubricato. Tanto più importante è ricordare quando populismi e razzismi tornino ad affacciarsi con prepotenza nel mondo."



"Ecco perché, come ogni anno, 'A Sua Immagine' dedica la sua puntata alla Giornata della Memoria. Per farlo al meglio, spazio ai testimoni e ai protagonisti dell'impegno contro l'anti-semitismo nel mondo. Domenica 29 gennaio alle 10.30 su Rai1 con Lorena Bianchetti sarà in studio Ruth Dureghello, presidente della comunità ebraica di Roma, mentre in collegamento da Milano ci sarà Ferruccio de Bortoli, presidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano Onlus" prosegue la tv di Stato.



Si riporta dunque: "Nel corso della trasmissione si ascolteranno i sopravvissuti alla Shoah, come Liliana Segre che continua a impegnarsi per trasmettere la memoria del dramma, e si vedranno i luoghi che hanno segnato nel male il nostro Paese: il binario 21 della stazione di Milano, da dove moltissimi ebrei sono partiti per non tornare più."



"Si rivedranno anche i momenti più significativi dell'incontro fra i Papi e la comunità ebraica. Alle 10.55 - si illustra infine -, come ogni domenica, spazio alla Santa Messa. La funzione eucaristica di questa settimana sarà trasmessa in diretta dalla chiesa San Sebastiano in Melilli (SR). La regia della ripresa televisiva della Messa sarà affidata a Gianni Epifani, mentre il commento sarà di Orazio Coclite. Subito dopo la funzione eucaristica si torna in studio con gli ospiti per continuare a parlare di questo terribile momento della storia mondiale. In attesa come ogni domenica del consueto Angelus recitato alle 12.00 da Papa Francesco in Piazza San Pietro."